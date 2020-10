«We Are Who We Are»: l’inno alla vita (libera) di Luca Guadagnino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Essere, semplicemente essere, nel rifiuto delle convenzioni e delle costrizioni sociali. Luca Guadagnino, al proprio esordio televisivo, ha voluto affidare ad una produzione artistica un significato inedito, che sapesse valicare i confini dell’individualità per arrivare all’universale. E, dal tentativo, insieme umano e artistico, di affrancarsi dal particolare, liberandosi parimenti del giogo dell’autoreferenzialità, ha visto nascere We Are Who We Are, produzione Sky Original al debutto nella prima serata del 9 ottobre. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Essere, semplicemente essere, nel rifiuto delle convenzioni e delle costrizioni sociali. Luca Guadagnino, al proprio esordio televisivo, ha voluto affidare ad una produzione artistica un significato inedito, che sapesse valicare i confini dell’individualità per arrivare all’universale. E, dal tentativo, insieme umano e artistico, di affrancarsi dal particolare, liberandosi parimenti del giogo dell’autoreferenzialità, ha visto nascere We Are Who We Are, produzione Sky Original al debutto nella prima serata del 9 ottobre.

