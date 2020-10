Ultime Notizie Roma del 05-10-2020 ore 16:10 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il recovery Plan italiano destinerà molte risorse all’ambiente ci saranno investimenti aggiuntivi per il dissesto idrogeologico sicuramente dell’ economia Roberto Gualtieri Intanto sono 5 cadaveri ritrovati dopo l’ondata di maltempo in effetti quello della donna avvistata a Borgo Prino sembra sia un caso di suicidio la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen assicura il pieno appoggio dell’Europa per i danni provocati dalle piogge la politica continua la polemica di garanti del MoVimento 5 Stelle Davide Casaleggio proprietario della piattaforma Rousseau in merito al comunicato del comitato di garanzia del Movimento pubblicato ieri su Facebook Si specifica che Il blog delle stelle è il logo ufficiale sia del Movimento ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il recovery Plan italiano destinerà molte risorse all’ambiente ci saranno investimenti aggiuntivi per il dissesto idrogeologico sicuramente dell’ economia Roberto Gualtieri Intanto sono 5 cadaveri ritrovati dopo l’ondata di maltempo in effetti quello della donna avvistata a Borgo Prino sembra sia un caso di suicidio la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen assicura il pieno appoggio dell’Europa per i danni provocati dalle piogge la politica continua la polemica di garanti del MoVimento 5 Stelle Davide Casaleggio proprietario della piattaforma Rousseau in merito al comunicato del comitato di garanzia del Movimento pubblicato ieri su Facebook Si specifica che Il blog delle stelle è il logo ufficiale sia del Movimento ...

Coronavirus, ultime notizie: Casa Bianca, Trump continua a migliorare. Stretta a Parigi: bar chiusi, ristoranti aperti con restrizioni. Von der Leyen in auto-isolamento. Lorenzin positiva

Chiara Ferragni pubblica per la prima volta una foto del suo pancino, che la ritrae proprio in questo periodo, ovvero nel corso del quarto mese di gravidanza ...

Aperta un'indagine della Federcalcio sul Napoli e l'applicazione dei protocolli

La vicenda Juve-Napoli sembra non aver mai fine. La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dop ...

