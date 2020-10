Stivali uomo autunno inverno La guida di stagione per boots&co

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020). D'. Avanguardia pura? Se si sanno portare sì, perché possono rivelarsi sia un baluardo del classicismo che elemento di super tendenza. Come? Basta scandagliare con attenzione le passerelle dell'2020-21 e studiare come stilisti e designer hanno usato in chiave contemporanea questo accessorio nato come protezione del piede e diffusosi inizialmente soprattutto come calzatura militare. Le opzioni sono tante, le idee magari un po' confuse, dato che i modelli si declinano tra i più disparati in una gamma apparentemente infinita. Con gambale alto o tagliato alla caviglia, con inserti elastici o dalla tomaia affusolata, in cuoio o in gomma. A seconda delle caratteristiche anche le nominazioni si fanno molteplici e labirintiche: Ankle boot, texani, anfibi, Chelsea boot, ...