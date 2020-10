Scuola, positivi 1492 studenti e 349 professori (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus nelle scuole: 1492 studenti e 392 professori risultati positivi al Covid-19. ROMA – Si è conclusa la prima riunione tra Iss e Miur per fare il punto sull’andamento del coronavirus nelle scuole. E i dati sono molto positivi. Secondo quanto riferito da La Repubblica, gli studenti che hanno contratto il Covid-19 dalla riapertura degli istituti sono 1.492 mentre i professori sono 349. Ancora più basso, invece, il numero dei positivi tra il personale Ata che è di 116 unità. Cifre che confermano il basso impatto della Scuola sull’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane. Si tratta, comunque, di dati in continuo aggiornamento. Azzolina: “Dati ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus nelle scuole:e 392risultatial Covid-19. ROMA – Si è conclusa la prima riunione tra Iss e Miur per fare il punto sull’andamento del coronavirus nelle scuole. E i dati sono molto. Secondo quanto riferito da La Repubblica, gliche hanno contratto il Covid-19 dalla riapertura degli istituti sono 1.492 mentre isono 349. Ancora più basso, invece, il numero deitra il personale Ata che è di 116 unità. Cifre che confermano il basso impatto dellasull’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane. Si tratta, comunque, di dati in continuo aggiornamento. Azzolina: “Dati ...

