Roma, Antonucci in prestito alla Salernitana (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma - Nuova esperienza in prestito per Mirko Antonucci : l'esterno d'attacco della Roma , reduce dall'esperienza, poi interrotta anticipatamente, al Vitoria Setubal il Portogallo, fa nuovamente le ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Nuova esperienza inper Mirko: l'esterno d'attacco della, reduce dall'esperienza, poi interrotta anticipatamente, al Vitoria Setubal il Portogallo, fa nuovamente le ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Antonucci in prestito alla Salernitana: L'esterno offensivo si trasferisce in Campania per una stagione… - Macchiedink : Salernitana, ufficiale l'arrivo dalla Roma di Mirco Antonucci - - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato LIVE #SerieB | #Salernitana, arriva Mirko #Antonucci dalla #Roma - dbigmark : RT @Guardalinee: Parma sold Kastriot Dermaku to Lecce Crotone sold Guillaume Gigliotti to Chievo Roma loaned Mirko Antonucci to Salernita… - DiMarzio : #Calciomercato LIVE | #SerieB, #Salernitana ufficiale l’arrivo di #Antonucci dalla #Roma -