Need for Speed: Hot Pursuit Remastered in un leak che svela data di uscita, cross-play multiplayer e altro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sembra davvero realtà e dovrebbe arrivare prima di quanto pensiamo. L'utente Twitter @Renka schedule ha condiviso alcune informazioni sul gioco, comprese le copertine ufficiali.Ma il tweet rivela anche altro. Il gioco sarà probabilmente disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 6 novembre, anche se l'utente ha mostrato solo le copertine per le versioni PS4 e Switch. Come per la maggior parte dei remaster, l'edizione includerà tutti i componenti aggiuntivi pubblicati in precedenza.Inoltre, il gioco aggiornato dovrebbe includere nuovi contenuti come, ad esempio, oltre 30 sfide, nuovi cosmetici da sbloccare, nuovi achievement e altro ancora. La più grande novità, però, dovrebbe essere l'introduzione ...

