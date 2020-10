Need for Speed: Hot Pursuit Remastered annunciato con Trailer e dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Criterion Games, in collaborazione con Stellar Entertainment, riaccende il brivido dell’inseguimento e della fuga in Need for Speed ™ Hot Pursuit Remastered. Disponibile su PlayStation®4, Xbox One e PC il 6 novembre e su Nintendo Switch™ il 13 novembre, il gioco presenterà una grafica migliorata e una competizione multiplayer asincrona cross-platform alimentata da Autolog, la funzionalità rivoluzionaria che consente ai giocatori di connettersi, confrontarsi e competere con i propri amici. Il gioco includerà anche tutti i DLC principali che offriranno sei ore in più di gioco e oltre 30 sfide, riportando in auge l’acclamato Need for Speed™ di Criterion, che ha vinto l’ambito Best Racing Game Award dei Game Critics Awards ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 5 ottobre 2020) Criterion Games, in collaborazione con Stellar Entertainment, riaccende il brivido dell’inseguimento e della fuga infor™ Hot. Disponibile su PlayStation®4, Xbox One e PC il 6 novembre e su Nintendo Switch™ il 13 novembre, il gioco presenterà una grafica migliorata e una competizione multiplayer asincrona cross-platform alimentata da Autolog, la funzionalità rivoluzionaria che consente ai giocatori di connettersi, confrontarsi e competere con i propri amici. Il gioco includerà anche tutti i DLC principali che offriranno sei ore in più di gioco e oltre 30 sfide, riportando in auge l’acclamatofor™ di Criterion, che ha vinto l’ambito Best Racing Game Award dei Game Critics Awards ...

