Mercato Juve, altro colpo gratis? Novità in arrivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) altro colpo gratis per il Mercato Juve: Paratici pensa di nuovo ad Emerson Palmieri? Dal Chelsea potrebbe arrivare la nuova occasione e Andrea Pirlo si sfrega le mani. In attesa di abbracciare Federico Chiesa, che nelle prossime ore dovrebbe vestire ufficialmente la casacca della Juventus salvo impedimenti dell’ultim’ora – e dopo l’affare saltato per Edin Dzeko dalla Roma è bene sottolinearlo – la dirigenza della Vecchia Signora starebbe scandagliando le possibilità offerte dal tavolo delle trattative di calcioMercato in questa giornata finale di entrate e uscite per non lasciare nulla di intentato. Il terzino dei Blues starebbe dunque tornando di moda e potrebbe concretizzarsi a costo zero, per la felicità delle casse ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020)per il: Paratici pensa di nuovo ad Emerson Palmieri? Dal Chelsea potrebbe arrivare la nuova occasione e Andrea Pirlo si sfrega le mani. In attesa di abbracciare Federico Chiesa, che nelle prossime ore dovrebbe vestire ufficialmente la casacca dellantus salvo impedimenti dell’ultim’ora – e dopo l’affare saltato per Edin Dzeko dalla Roma è bene sottolinearlo – la dirigenza della Vecchia Signora starebbe scandagliando le possibilità offerte dal tavolo delle trattative di calcioin questa giornata finale di entrate e uscite per non lasciare nulla di intentato. Il terzino dei Blues starebbe dunque tornando di moda e potrebbe concretizzarsi a costo zero, per la felicità delle casse ...

