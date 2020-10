Margaret | la collezionista di gioielli

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Magari i diamanti non saranno i migliori amici di tutte le donne ma per la principessa Margaret sono stati di sicuro i fedeli compagni di una vita. Quella con i suoi gioielli è stata la relazione più stabile dell’irrequieta di casa Windsor, la sorella minore della regina Elisabetta che abbiamo imparato a conoscere e ad amare grazie anche alla fortunata serie tv The Crown. Una collezione che, sviscerata pezzo per pezzo, racconta bene l’animo anticonformista di questa donna protagonista delle cronache dei rotocalchi del secolo scorso. Antico e contemporaneo convivevano armoniosamente nel suo scrigno. Accanto ai preziosi di famiglia potevano stare senza sfigurare capolavori della gioielleria contemporanea che fioriva nella Londra di quegli anni.