Maltempo | Tozzi Cnr | “I morti? Colpa del cemento | non del caso Il Mose? Modificato l’equilibrio tra laguna e Adriatico”

Il devastante Maltempo dei giorni scorsi ha provocato alluvioni, frane, smottamenti e ponti crollati al Nord. Mario Tozzi, geologo e ricercatore del Cnr, spiega all'AGI come 'leggere' le conseguenze della violenta ondata di Maltempo: "Basta parlare di fatalita'. Se l'Italia ogni volta che piove piu' del normale – e accadra' sempre piu' spesso per effetto dei cambiamenti climatici – piange morti e devastazioni, non e' Colpa di un destino avverso ma della bulimia costruttiva che negli anni ha sacrificato pezzi sempre piu' grandi di territorio: ancora oggi ne perdiamo un metro quadrato al secondo. In Italia a parole sono tutti bravi a trovare le soluzioni, ma quando si passa ai fatti pochi fanno quello che hanno promesso.

