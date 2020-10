Lutto per Elettra Lamborghini: 'Ho perso una parte importante della mia vita' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Duro colpo per Elettra Lamborghini , dopo le intense emozioni delle nozze con Afrojack . A Cipro, dove è in vacanza con il marito, l'ha raggiunta la notizia della scomparsa di Lolita , la cavalla che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) Duro colpo per, dopo le intense emozioni delle nozze con Afrojack . A Cipro, dove è in vacanza con il marito, l'ha raggiunta la notiziascomparsa di Lolita , la cavalla che ...

fanpage : Addio Kenzo - CarloPili : Ogni cambiamento comporta una morte e una rinascita. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per metabolizzare i… - TrapJaw159 : @SalvoBulgarella @flayawa Hai iniziato a passare la vita chiuso in casa col lutto al braccio da marzo o vivevi recl… - Andrew88306241 : @Claudiano1979 @SalvoBulgarella @flayawa Con assoluto rispetto, ovviamente, per il suo lutto e senza polemica, non… - DonnaGlamour : Grave lutto per Elettra Lamborghini: “Non ci credo, non mi sento pronta” -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per il sindaco e neoconsigliere regionale Marinelli, si è spenta la madre Giuseppa Corriere Adriatico Coronavirus, lutto cittadino a Casereta in memoria del vescovo d'Alise

Lutto cittadino proclamato dall'Amministrazione comunale oggi a Caserta per la morte del vescovo, monsignor Giovanni D'Alise, deceduto ieri mattina all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano dove era ric ...

Morta Carla Nespolo, prima donna presidente dei partigiani dell'Anpi

Roma, 5 ottobre 2020 - Lutto per i partigiani italiani. E' morta Carla Nespolo, 77 anni, presidente nazionale dell' Anpi dal novembre 2017. Era malata da tempo. E' stata la prima donna a capo dell'ass ...

Lutto cittadino proclamato dall'Amministrazione comunale oggi a Caserta per la morte del vescovo, monsignor Giovanni D'Alise, deceduto ieri mattina all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano dove era ric ...Roma, 5 ottobre 2020 - Lutto per i partigiani italiani. E' morta Carla Nespolo, 77 anni, presidente nazionale dell' Anpi dal novembre 2017. Era malata da tempo. E' stata la prima donna a capo dell'ass ...