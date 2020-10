Lodi, Adda troppo alta: salta la rimozione dei tronchi dal ponte napoleonico di venerdì (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lodi, 05 ottobre 2020 - Nessuna esondazione per l'Adda a Lodi dopo che il fiume, nel week end, aveva raggiunto lo stato di allerta. Ma salta la rimozione dei tronchi accumulatisi alla base dei piloni ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020), 05 ottobre 2020 - Nessuna esondazione per l'dopo che il fiume, nel week end, aveva raggiunto lo stato di allerta. Ma sladeiaccumulatisi alla base dei piloni ...

qn_giorno : #Lodi, Adda troppo alta: salta la rimozione dei tronchi dal ponte napoleonico di venerdì - Yogaolic : #Lodi Maltempo, sale il livello dell'Adda: ristorante allagato. Paratie sulla sponda - ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Maltempo, cresce livello del Po e del Ticino nel Pavese. In 35 rientrano in loro case a Candia, a Lodi allerta per l'Add… - buongior1 : LEGGERO INNALZAMENTO DELL’ADDA A LODI - AnsaLombardia : Maltempo, cresce livello del Po e del Ticino nel Pavese. In 35 rientrano in loro case a Candia, a Lodi allerta per… -