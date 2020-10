Imma Tataranni la seconda puntata martedì 6 ottobre in replica su Rai 1

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 6 ottobre 2020)la terzainsu Rai 1 stasera martedì 6Prosegue l’appuntamento incon la prima stagione di, su Rai 1 martedì 6è in onda la terza, il tutto in attesa di vedere prossimamente lastagione. Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì” (editi da Einaudi), la serie “– Sostituto procuratore” è una coproduzione Rai Fiction – ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Il Sostituto procuratore di Matera ...