Il centro c'è, manca il leader (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giorgetti dice: o spostiamo La Lega verso un centro liberale, popolare e europeista, o saremo annientati. Ha ragione nell’intuire che la strada si fa sempre più stretta. Ha ragione nel vedere vana la forsennata e ormai incerta corsa del suo leader, Matteo Salvini, verso un consenso plebiscitario che surroghi la mancanza di una credibile direzione di marcia. Ma davvero è possibile la svolta invocata dal vice bocconiano, coccolato dai palazzi delle Istituzioni come si fa, da sempre, con il più ragionevole degli estremisti? Davvero la Lega può superare, tanto il suo radicalismo etnico-territoriale, quanto i suoi eccessi lessicali e semantici, e ancora il suo corporativismo metodologico, che pesca nella sentina settaria del Paese, per assumere le sembianze, il ruolo e la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giorgetti dice: o spostiamo La Lega verso unliberale, popolare e europeista, o saremo annientati. Ha ragione nell’intuire che la strada si fa sempre più stretta. Ha ragione nel vedere vana la forsennata e ormai incerta corsa del suo, Matteo Salvini, verso un consenso plebiscitario che surroghi lanza di una credibile direzione di marcia. Ma davvero; possibile la svolta invocata dal vice bocconiano, coccolato dai palazzi delle Istituzioni come si fa, da sempre, con il più ragionevole degli estremisti? Davvero la Lega può superare, tanto il suo radicalismo etnico-territoriale, quanto i suoi eccessi lessicali e semantici, e ancora il suo corporativismo metodologico, che pesca nella sentina settaria del Paese, per assumere le sembianze, il ruolo e la ...

mante : Oggi è San Petronio, in centro a Bologna ci sono molte migliaia di persone tutte con la mascherina. Uno spettacolo di civismo incredibile - PietroMazzara : Il 18enne prodotto del centro di formazione del Sochaux, Coli Saco, si auto annuncia al #Milan. Andrà in primavera.… - borghi_claudio : Ma chi cacchio è che periodicamente tira razzetti di capodanno dopo mezzanotte in centro a Milano? - bladistic : @dialessandro5 @Duttale @Napolish73 @Torrenapoli1 @regionecampania E non ha rispettato un cazzo perché ad ieri i gi… - jobwithinternet : RT @napolimagazine: VIDEO - Mertens e Kat a cena tra i vicoli del centro storico di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : centro è Cronaca METEO: ANCORA MALTEMPO al Centro-Nord, NEVE sulle ALPI 3bmeteo Tegole pericolanti in centro a San Benedetto, temporaneamente chiuso un tratto di via San Martino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un tratto di via San Martino è rimasto chiuso al traffico e al transito per consentire ai vigili del fuoco di operare su una struttura che si trova all’angolo con via ...

A Firenze “Musica in calesse” il concerto itinerante di Luana Primavera e Modestino Musico

Sabato 10 e domenica 11 un weekend di musica e racconti per le vie del centro storico del capoluogo fiorentino ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un tratto di via San Martino è rimasto chiuso al traffico e al transito per consentire ai vigili del fuoco di operare su una struttura che si trova all’angolo con via ...Sabato 10 e domenica 11 un weekend di musica e racconti per le vie del centro storico del capoluogo fiorentino ...