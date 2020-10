Il Benevento inizia a sfoltire la rosa | due giocatori in prestito al Pescara

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un affare in piedi da tempo, concretizzatosi solo oggi, nell'ultimo giorno di mercato. Ilsfoltisce laa disposizione di Pippo Inzaghi cedendo inLuca Antei e Dejan Vokic al. Due partenze che si sommano a quella di Iemmello, partito ieri per la Spagna dove vestirà la maglia del Las Palmas. Difensore e centrocampista approdano alla corte di Massimo Oddo, ad annunciarlo è stata la stessa società di via Santa Colomba: "IlCalcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, gli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori Luca Antei e Dejan Vokic al Delfino1936".