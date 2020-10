Eurotech di Amaro “computer Quantistico entro 5 anni”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Mi aspetto che5 anni si incominci a diffondere l’uso di computer quantistici. Mi aspetto anche il drastico miglioramento dei computer attuali grazie a dispositivi che pur essendo costruiti sfruttando la meccanica quantistica operino in modalità di calcolo classica”. Sono le previsioni di Roberto Siagri, amministratore delegato di-multinazionale friulana dell’IoT, che guiderà l’azienda nel settore del “computerquando raggiungerà uno stadio di industrializzazione che lo renderà commerciabile, a temperatura ambiente e dunque basato su tecnologia fotonica”. L’idea del manager è che “non solo l’ICT potrà trarre grandi benefici ma anche altri settori come la robotica e la produzione grazie a ...

(ANSA) - AMARO, 05 OTT - "Mi aspetto che entro 5 anni si incominci a diffondere l'uso di computer quantistici. Mi aspetto anche il drastico miglioramento dei computer attuali grazie a dispositivi che ...AMARO Si chiama Revid 19 il nuovissimo apparecchio, messo a punto da Eurotech, per la ricerca, in via sperimentale, della presenza del Covid-19 nel respiro. La sua sperimentazione è già in corso. Si t ...