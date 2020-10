Con Bonucci e Chiellini la Juve scopre la centralità delle Asl (Di lunedì 5 ottobre 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 3a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 È il campionato dei tamponi. Questo caos all’italiana è un virus. Che rischia di infettarci al disamore per il calcio. I fatti parlerebbero chiaro. Sabato il Genoa aveva due tesserati positivi. Nel giro di sette giorni i positivi sono saliti a 19. Un caso assolutamente eccezionale. Quindi dalle parti della Lanterna qualcosa deve essere andato storto. Siccome contro i grifoni ci ha giocato il Napoli, è lecito temere che al Napoli possa succedere la stessa cosa. Così la ASL Napoli 1 prende la decisione più saggia. Custodia fiduciaria. Il Napoli non può partire per Torino. Categorico l’Impomatato: “Partire per Torino sarebbe una violazione delle norme sanitarie”. E stavolta la storia delle ostriche non reggerebbe. In un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 3a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 È il campionato dei tamponi. Questo caos all’italiana è un virus. Che rischia di infettarci al disamore per il calcio. I fatti parlerebbero chiaro. Sabato il Genoa aveva due tesserati positivi. Nel giro di sette giorni i positivi sono saliti a 19. Un caso assolutamente eccezionale. Quindi dalle parti della Lanterna qualcosa deve essere andato storto. Siccome contro i grifoni ci ha giocato il Napoli, è lecito temere che al Napoli possa succedere la stessa cosa. Così la ASL Napoli 1 prende la decisione più saggia. Custodia fiduciaria. Il Napoli non può partire per Torino. Categorico l’Impomatato: “Partire per Torino sarebbe una violazionenorme sanitarie”. E stavolta la storiaostriche non reggerebbe. In un ...

