Calciomercato LIVE, poche ore al gong: Milan alla ricerca di un difensore, le trattative (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato LIVE – poche ore al gong. Il Calciomercato è arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti trattative, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte le trattative in tempo reale su CalcioWeb. 10.30 – Il Milan ha intenzione di chiudere con l'arrivo di un difensore. Nuovi contatti con il Chelsea per Rudiger. 10.03 – Il Tottenham non molla Skriniar, è una chiara richiesta dell'allenatore Mourinho. I nerazzurri continuano a ...

