Barcellona | bilancio in rosso per 97 milioni e fatturato in calo

Il Barcellona ha diffuso il proprio bilancio per la stagione 2019/2020 e l'esercizio vede un rosso da 97 milioni di euro. A influenzare la perdita, chiaramente, la pandemia di coronavirus. In calo anche il fatturato che si è fermato a 855 milioni quando invece si prevedeva dovesse superare la cifra di 990 milioni vista lo scorso anno. E nella prossima stagione si prevede una nuova flessione dei ricavi di circa il 10% rispetto al già difficile consuntivo di quest'anno.

Il Barcellona ha diffuso il proprio bilancio per la stagione 2019/2020 e l’esercizio vede un rosso da 97 milioni di euro. A influenzare la perdita, chiaramente, la pandemia di coronavirus. In calo ...

