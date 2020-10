Adua e Massimiliano Morra | tutte le contraddizioni di lui | la cronologia di questo amore è inesistente

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Si attende una infuocata puntata del Grande Fratello VIP 5. Ed è chiaro che tutti, ma proprio tutti, speriamo che nella puntata del reality in onda questa sera su Canale 5 si parli di quanto è accaduto ieri sera a Non è l’Arena. Il fatto che tradel Vesco non ci sia stata nessuna storia d’, è chiaro a tutti. Ne sono dimostrazione i loro atteggiamenti nella casa ma anche le milleche sono emerse, non appena i giornalisti hanno cercato di mettere insieme i pezzi del puzzle ( ma anche i tanti appassionati che sui social sono andati a scovare dettagli su questa relazione). La contraddizione più grande arriva dache ha rilasciato due interviste molto significative. ...

MarioManca : Sarebbe così bello se domani al #gfvip dicessero ad Adua e Massimiliano che Tarallo ha ammesso che la loro storia n… - MarioManca : Teodosio Losito avrebbe cacciato Massimiliano Morra per una cosa, forse non vera, riferitagli da Adua Del Vesco, ma… - vladiluxuria : Massimiliano a Adua: “ mi hai accusato di essere gay!” Avrebbe potuto dire “ hai detto che sono gay”: si accusa qua… - VicolodelleNews : ‘#NonèlArena’ #AlbertoTarallo rilancia le accuse ai diretti interessati: la storia di Adua Del Vesco e Massimiliano… - rebbiuss : @SSpaccio Infatti se leggi i miei tweet di ieri sera io sono la prima ad essere dispiaciuta perché sia lei che Mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Massimiliano

Un Enrico Lucherini senza freni. Dopo Garko parla anche di Adua Del Vesco, che ha avuto una relazione con Massimiliano Morra. Lei, nei giorni scorsi, avrebbe spifferato nella casa del Grande Fratello ...Alberto Tarallo, in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena, si dice "sdegnato" per lo scandalo sulla sua ex società Aresgate, sollevato da due attori suoi ex assistiti, Adua Del Vesco e ...