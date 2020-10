Traffico Roma del 04-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento un buon pomeriggio da Simone Cerchiara è rallentato ilsu Lungotevere abbiamo rallentamenti all’altezza dell’isola Tiberina e poitra Ponte Sant’Angelo e Ponte Cavour per cui tutto in direzione Flaminio Muro Torto nella zona di Ottavia in via Luzzana prestare attenzione a un incidente Intanto a&o in via Vannutelli in corso la fiera di Regina Pacis strada chiusa chi arriva da Piazza della Stazione vecchia viene deviato in direzione di Viale della Vittoria l’ordinanza che rende obbligatorio nella regione Lazio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni chi fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso ...