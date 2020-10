Serie A, c’è Lazio-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 4 ottobre 2020) Le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Olimpico’ di Roma dove tra poco meno di un’ora si giocherà Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Lazio-Inter. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 10 Correa, 17 Immobile.A disposizione: 25 Reina, 71 Alia, 8 Anderson, 13 Armini, 15 Bastos, 16 Parolo, 18 Escalante, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 92 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ledi, match della terza giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Olimpico’ di Roma dove tra poco meno di un’ora si giocherà, match della terza giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Antonio Conte, hanno comunicato ledi(3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 10 Correa, 17 Immobile.A disposizione: 25 Reina, 71 Alia, 8 Anderson, 13 Armini, 15 Bastos, 16 Parolo, 18 Escalante, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 92 ...

RadiocorriereTv : «Quando entri in una serie già di successo c'è sempre l'incognita degli incontri che farai sul set. Io ho avuto una… - LegaSalvini : ++ MANCANO POCHI GIORNI! DALL'1 AL 3 OTTOBRE A CATANIA TI ASPETTIAMO A 'GLI ITALIANI SCELGONO LA LIBERTÀ' ++ Una s… - PietroMazzara : Ad integrazione del tweet precedente, non c’è solo #Agnelli a Casa #Milan, ma anche rappresentanti di altri club, c… - ANTONELLA79TA : RT @RadiocorriereTv: «Quando entri in una serie già di successo c'è sempre l'incognita degli incontri che farai sul set. Io ho avuto una be… - sportli26181512 : Risultati Serie A, la diretta LIVE della 3^ giornata: le formazioni ufficiali: La 3^ giornata di campionato prosegu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia