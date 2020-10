Roma. ‘Dammi i soldi per la droga’: picchia e minaccia la moglie: arrestato 39enne (Di domenica 4 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 39enne Romano, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 2 ottobre 2020 dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione Gip, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione nei confronti della moglie, una 39enne Romana. I fatti L’ordinanza è stata emessa a seguito della segnalazione dei Carabinieri che, al termine di un’attività d’indagine, hanno portato alla luce molti episodi di violenza che l’uomo, soggetto tossicodipendente, ha commesso nei confronti della vittima: in particolare percosse e minacce per ottenere, quotidianamente, somme di denaro per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) I Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca hannounno, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 2 ottobre 2020 dal Tribunale ordinario di– Sezione Gip, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione nei confronti della, unana. I fatti L’ordinanza è stata emessa a seguito della segnalazione dei Carabinieri che, al termine di un’attività d’indagine, hanno portato alla luce molti episodi di violenza che l’uomo, soggetto tossicodipendente, ha commesso nei confronti della vittima: in particolare percosse e minacce per ottenere, quotidianamente, somme di denaro per ...

