PS5 SSD: i primi test mostrano i caricamenti istantanei

Arrivano i primi test dei content creator giapponesi. La SSD di PS5 si conferma velocissima con caricamenti immediati per Godfall e non solo. Uno dei punti di forza di PS5 è sicuramente la sua SSD che permette caricamenti istantanei. Sony ha puntato tantissimo su questo grazie alla memoria a stato solido e ad un architettura che permette di eliminare qualsiasi collo di bottiglia tra le componenti. Adesso per la prima volta possiamo vedere il risultato e le promesse sembrano essere mantenute. La SSD di PS5 è velocissima, dovremmo dire addio ai caricamenti? Alcuni fortunati content creator giapponesi hanno potuto testare per la prima volta in assoluto PS5. Il risultato è che ad Astro's Playroom bastano 3,8 secondi per arrivare nel menù.

