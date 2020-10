Mercato auto italia - A settembre torna in positivo: +9,5% (Di domenica 4 ottobre 2020) Il segno più è finalmente tornato sul Mercato italiano dellauto: dopo il tracollo dovuto al coronavirus le vendite sono tornate a salire già durante lestate, raggiungendo livelli simili a quelli del 2019 in agosto. Il mese di settembre si è chiuso con una netta crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno: +9,5 % con 156.132 veicoli immatricolati. A spingere le vendite sono stati anche i nuovi incentivi all'acquisto: già nella seconda settimana di settembre i fondi per la fascia 91-110 g/km si sono esauriti e, a oggi, rimangono disponibili 35 milioni per le elettriche e le ibride plug-in della fascia 0-60 g/km e 61 milioni di euro per le auto con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 90 g/km. Il consuntivo. I ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 ottobre 2020) Il segno più è finalmenteto sulno dell: dopo il tracollo dovuto al coronavirus le vendite sonote a salire già durante lestate, raggiungendo livelli simili a quelli del 2019 in agosto. Il mese disi è chiuso con una netta crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno: +9,5 % con 156.132 veicoli immatricolati. A spingere le vendite sono stati anche i nuovi incentivi all'acquisto: già nella seconda settimana dii fondi per la fascia 91-110 g/km si sono esauriti e, a oggi, rimangono disponibili 35 milioni per le elettriche e le ibride plug-in della fascia 0-60 g/km e 61 milioni di euro per lecon emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 90 g/km. Il consuntivo. I ...

