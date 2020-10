Maltempo Piemonte, persone isolate nelle baracche sul Po nell’Alessandrino: soccorse (Di domenica 4 ottobre 2020) Si e’ concluso questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco, lungo il Po a Bassignana (Alessandria ) per soccorrere alcune persone isolate in 2 baracche della zona. L’allarme e’ scattato ieri sera, “quando un uomo e una donna, ciascuno in una baracca diversa, hanno dato l’allarme al Comune”. La squadra di soccorritori acquatici ha raggiunto la zona ma, a causa della forte corrente, non ha potuto avvicinarsi alle strutture se non dopo le 7.30, presidiando comunque la situazione. Nella notte chiuso per allagamento – come riferito dalla Protezione Civile – il sottopasso della SP 247 Quattordio-Masio e rialimentate la cinquantina di utenze elettriche a Mornese. A Casale Monferrato, gia’ nella tarda serata di ieri e’ rientrato allarme per la frazione Terranova, ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Si e’ concluso questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco, lungo il Po a Bassignana (Alessandria ) per soccorrere alcunein 2della zona. L’allarme e’ scattato ieri sera, “quando un uomo e una donna, ciascuno in una baracca diversa, hanno dato l’allarme al Comune”. La squadra di soccorritori acquatici ha raggiunto la zona ma, a causa della forte corrente, non ha potuto avvicinarsi alle strutture se non dopo le 7.30, presidiando comunque la situazione. Nella notte chiuso per allagamento – come riferito dalla Protezione Civile – il sottopasso della SP 247 Quattordio-Masio e rialimentate la cinquantina di utenze elettriche a Mornese. A Casale Monferrato, gia’ nella tarda serata di ieri e’ rientrato allarme per la frazione Terranova, ...

