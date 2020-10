Maltempo, in Liguria recuperati cinque cadaveri tra Sanremo, Ventimiglia e Imperia (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Maltempo continua ad abbattersi sul Nord dell'Italia, con Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria tra le più colpite (LE FOTO DEI DANNI). Proprio in Liguria oggi sono stati trovati cinque cadaveri: due, a poca distanza l'uno dall'altro, ai Tre Ponti di San Remo, un altro tra i detriti della mareggiata, a Ventimiglia, un altro ancora lungo il fiume Roya, in località Trucco (Ventimiglia). Il quinto, invece, è stato rinvenuto a Santo Stefano Al Mare (Imperia) nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. In Piemonte, intanto, si contano 108 Comuni che hanno subito danni per l’alluvione dei giorni scorsi. Oltre a quelli in Liguria, nel conteggio ci sono altri due morti, uno in Valle d'Aosta e uno ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilcontinua ad abbattersi sul Nord dell'Italia, con Piemonte, Valle D’Aosta etra le più colpite (LE FOTO DEI DANNI). Proprio inoggi sono stati trovati: due, a poca distanza l'uno dall'altro, ai Tre Ponti di San Remo, un altro tra i detriti della mareggiata, a, un altro ancora lungo il fiume Roya, in località Trucco (). Il quinto, invece, è stato rinvenuto a Santo Stefano Al Mare () nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. In Piemonte, intanto, si contano 108 Comuni che hanno subito danni per l’alluvione dei giorni scorsi. Oltre a quelli in, nel conteggio ci sono altri due morti, uno in Valle d'Aosta e uno ...

emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - Affaritaliani : Maltempo, Piemonte chiede lo stato d'emergenza. In Liguria trovati 5 cadaveri - SmorfiaDigitale : Maltempo, trovati 5 cadaveri in Liguria tra i detriti della mareggiata. In zona ... -