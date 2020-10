Juve Napoli LIVE – I bianconeri lasciano lo stadio (Di domenica 4 ottobre 2020) Juve Napoli LIVE: tutti gli aggiornamenti verso il match tra bianconeri e azzurri valido per la terza giornata di Serie A Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al Napoli, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si sarebbe dovuto disputare il match con la Juve. Tutti gli aggiornamenti della serata dell’Allianz Stadium. Ore 21.55 – I bianconeri hanno lasciato lo stadio. Ore 21.35 – Agnelli parla anche in conferenza stampa: «Buonasera a tutti. Eravamo tutti qua per assistere a una delle partite più importanti del calcio italiano. Ci troviamo invece qui a gestire la positività di un membro del gruppo squadra che pare complicato ma in realtà è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020): tutti gli aggiornamenti verso il match trae azzurri valido per la terza giornata di Serie A Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si sarebbe dovuto disputare il match con la. Tutti gli aggiornamenti della serata dell’Allianz Stadium. Ore 21.55 – Ihanno lasciato lo. Ore 21.35 – Agnelli parla anche in conferenza stampa: «Buonasera a tutti. Eravamo tutti qua per assistere a una delle partite più importanti del calcio italiano. Ci troviamo invece qui a gestire la positività di un membro del gruppo squadra che pare complicato ma in realtà è ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - BozzoAlberto : @vitalbaa Sarebbe bene che un avvocato dicesse ed agnelli che a parti inverse la Juve non poteva andare a Napoli ????? - nunzionaples : RT @GnocchiGene: Juve-Napoli 3 a 0. Comincia a vedersi la Juve di Pirlo #JuventusNapoli #Juventus -