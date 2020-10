Harry e Meghan Markle, il Natale sarà in California (con una «nuova figura paterna») (Di domenica 4 ottobre 2020) «Insieme sono molto carini, sembrano padre e figlio». Così, lo scorso maggio, la cantante Katharine McPhee descriveva la splendida relazione creatasi tra suo marito, il celebre musicista e produttore discografico David Foster, e il principe Harry. Un racconto che i tabloid non si sono lasciati scappare e hanno subito «riciclato» per testimoniare il percorso di allontanamento dei Sussex dalla royal family. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 ottobre 2020) «Insieme sono molto carini, sembrano padre e figlio». Così, lo scorso maggio, la cantante Katharine McPhee descriveva la splendida relazione creatasi tra suo marito, il celebre musicista e produttore discografico David Foster, e il principe Harry. Un racconto che i tabloid non si sono lasciati scappare e hanno subito «riciclato» per testimoniare il percorso di allontanamento dei Sussex dalla royal family.

