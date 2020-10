Godfall non è un live-service ma richiederà comunque una connessione internet sempre attiva (Di domenica 4 ottobre 2020) Godfall, il looter-slasher per PlayStation 5 e PC richiederà una connessione internet sempre attiva, anche quando giocherete nella modalità single-player. Questo è quanto apprendiamo dalla pagina ufficiale PlayStation Store di Godfall e, in seguito, confermato dagli sviluppatori.Come potete vedere voi stessi, la pagina riporta la dicitura "Online Play Required", la stessa che si può trovare in giochi come Destiny e Fortnite.Molti avevano pensato che fosse l'indice di un'identità come GaaS e hanno chiesto delucidazioni direttamente a Gearbox. L'account Twitter ufficiale di Godfall ha in seguito confermato che non ci saranno elementi da live service nel titolo, ma si richiederà ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 ottobre 2020), il looter-slasher per PlayStation 5 e PC richiederà una, anche quando giocherete nella modalità single-player. Questo è quanto apprendiamo dalla pagina ufficiale PlayStation Store die, in seguito, confermato dagli sviluppatori.Come potete vedere voi stessi, la pagina riporta la dicitura "Online Play Required", la stessa che si può trovare in giochi come Destiny e Fortnite.Molti avevano pensato che fosse l'indice di un'identità come GaaS e hanno chiesto delucidazioni direttamente a Gearbox. L'account Twitter ufficiale diha in seguito confermato che non ci saranno elementi danel titolo, ma si richiederà ...

