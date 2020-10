Covid, contagi in crescita ma la “colpa” non è delle scuole (Di domenica 4 ottobre 2020) Nonostante i casi di Covid-19 registrati in oltre 900 scuole in tutta Italia, non è la scuola ad essere la causa della curva in crescita nel nostro Paese. È quanto emerge finora dai primi dati sui contagi nelle scuole, che saranno meglio esaminati e valutati lunedì nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico. Ma per gli esperti del Cts e dell’Istituto Superiore di Sanità, come riporta l’Huffington Post citando una fonte, non è la scuola la fonte dei contagi, che vengono portati tra i banchi dall’esterno. È lì, al di fuori degli istituti, che bisogna attenersi alle regole anti contagio, dal distanziamento all’uso corretto della mascherina. “I dati che abbiamo ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Nonostante i casi di-19 registrati in oltre 900in tutta Italia, non è la scuola ad essere la causa della curva innel nostro Paese. È quanto emerge finora dai primi dati suinelle, che saranno meglio esaminati e valutati lunedì nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico. Ma per gli esperti del Cts e dell’Istituto Superiore di Sanità, come riporta l’Huffington Post citando una fonte, non è la scuola la fonte dei, che vengono portati tra i banchi dall’esterno. È lì, al di fuori degli istituti, che bisogna attenersi alle regole antio, dal distanziamento all’uso corretto della mascherina. “I dati che abbiamo ...

fattoquotidiano : Covid, Mattarella: “Non posso tacere la preoccupazione per l’aumento del ritmo dei contagi e per le vittime” - repubblica : Covid, Mattarella: 'Sono preocupato per l'aumento dei contagi' [aggiornamento delle 21:08] - SkyTG24 : Covid, 2.844 nuovi contagi: è il dato più alto dallo scorso 24 aprile. I DATI - stenric56 : RT @CesareSacchetti: Mattarella:'non posso tacere la preoccupazione per l'aumento dei contagi.' Può invece tacere per l'estensione del colp… - TELADOIOLANIUS : Contrariamente a quello che dicono i media (che non vanno manco a controllare i dati ufficiali) la situazione del… -