(Di domenica 4 ottobre 2020) A due settimane dal voto il sindaco Francescohato la nuovadiper il suo secondo mandato. Tante le conferme e due le newche avevamo anticipato anche su ilnotiziario (leggi qui i risultati). Il sindaco tiene per sé le deleghe alla programmazione territoriale, Organizzazione, Transizione digitale/digitalizzazione/innovazione, Comunicazione, Fondi Europei. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Bollate, Vassallo nomina la sua seconda giunta: new entry De Flaviis e Conca assessori - dei_alba : Italia Viva: a Bollate un chiaro successo con quasi il 5%, a sostegno di Francesco Vassallo -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate Vassallo

Il Notiziario

A ottobre il Comune di Bollate si tinge di rosa per sostenere la lotta al tumore al seno. Bollate – Anche il Comune di Bollate sostiene la Campagna Nastro rosa 2020 di Airc e raccoglie l’invito di An ...Crollano le temperature, la colonnina di mercurio va sotto zero e sulle cime più alte del Lazio si vedono i primi fiocchi di neve dell’autunno.