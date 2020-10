Atalanta Cagliari 5-2, è una Dea straripante. Cagliari punito oltre misura (Di domenica 4 ottobre 2020) Termina 5-2 l'anticipo delle 12.30 tra Atalanta e Cagliari, con i bergamaschi che si confermano macchina da gol, 13 reti fatte finora, a punteggio pieno dopo tre giornate. A chiudere il punteggio per ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) Termina 5-2 l'anticipo delle 12.30 tra, con i bergamaschi che si confermano macchina da gol, 13 reti fatte finora, a punteggio pieno dopo tre giornate. A chiudere il punteggio per ...

Atalanta_BC : I nostri 11! ?? Our #StartingXI to face Cagliari! ?? #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 4-1 Cagliari #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *5-2 Cagliari *(Lammers 81‘) #SSFootball - behvabbeadoro : RT @francescoceccot: Nuovo comunicato Asl Napoli: 'Vista l'Atalanta con il Cagliari consigliamo per il Napoli almeno una ventina di giorni… - ContropiedeA : Dopo 7 minuti Muriel sblocca, il Cagliari pareggia, poi subisce un gioco ordinato, concreto ed efficace. Atalanta-C… -