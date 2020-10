Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: “E adesso un figlio” (Di domenica 4 ottobre 2020) Alessandra Mastronardi è pronta a diventare mamma all’età di 34 anni. Un sogno covato a lungo che oggi può finalmente diventare realtà grazie alla presenza di Ross McCall. Un attore scozzese che ha conquistato il cuore dell’attrice italiana tre anni fa. Un amore grande, intenso, che ha retto pure agli scossoni del lockdown. I due … L'articolo Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: “E adesso un figlio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 ottobre 2020)è pronta a diventare mamma all’età di 34 anni. Un sogno covato a lungo che oggi può finalmente diventare realtà grazie alla presenza di. Un attore scozzese che ha conquistato il cuore dell’attrice italiana tre anni fa. Un amore grande, intenso, che ha retto pure agli scossoni del lockdown. I due … L'articoloe il: “Eun figlio” proviene da Gossip e Tv.

