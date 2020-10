Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 3 OTTOBREORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PIU’ A SUD SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA SULLA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI IN DIREZIONE MARINO PER IL TRASPORTO PUBBLICO ASULLA METRO B PER LAVORI DAL 5 OTTOBRE CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE E’ DIVENTATO TASSATIVO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO. DALL’OBBLIGO SONO ...