Ufficiale – Dalbert ceduto dall’Inter al Rennes

(Di sabato 3 ottobre 2020) HenriquealCessione in casa Inter. Come comunicato dal club nerazzurro sul proprio sitosi trasferisce ai francesi delin prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato. “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatoreHenrique Chagas Estevão alla società Stade Rennais FC: l’esterno brasiliano classe 1993 si trasferisce cal club francese a titolo temporaneo con diritto di opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva”. L'articolodall’Inter alproviene da intermagazine.