Sconfitta a tavolino per il Napoli? Cosa dice il protocollo Figc (Di sabato 3 ottobre 2020) La decisione della ASL di Napoli di bloccare la partenza dei giocatori del Napoli per Torino in vista della sfida di domani con la Juventus potrebbe portare, almeno sulla carta, alla Sconfitta degli azzurri a tavolino per 3-0. L'ipotesi, avanzata nel corso della trasmissione Sky Saturday Night dal giornalista Luca Marchetti, sembrerebbe essere concreta, almeno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

mirkocalemme : Il rischio di una sconfitta a tavolino per il #Napoli esiste, è un momento di totale incertezza per tutte le parti… - SimoneFracassi : Il Napoli non avrà la sconfitta a tavolino. FIGC e Governo devono risolvere il conflitto tra i protocolli e le deci… - Entusiasmentus : RT @grupposuning: @juventusfc @VlnN94 Da napoletano e tifoso del napoli dico che fate bene. Ci devono dare la sconfitta a tavolino. Così de… - CCokina12 : RT @PaoloBianchessi: Il #Milan con due positivi (#Duarte e #Ibra) ha giocato due partite europee (con trasferta scomoda e nella bufera) e l… - CarmineBotta1 : RT @tancredipalmeri: Se le autorità dicono che non si può procedere in sicurezza alla disputa di una partita, è rinvio non sconfitta a tavo… -