Rugani Rennes: in mattinata visite mediche. La Juve cerca un’altra cessione (Di sabato 3 ottobre 2020) Daniele Rugani sarà un calciatore del Rennes: il difensore in mattinata volerà verso la città francese per sostenere le visite mediche Daniele Rugani è sempre più vicino al Rennes. Il difensore della Juventus in mattinata volerà verso la città francese con un volo privato per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Rennes per un anno. La Juventus poi lavorerà ad un’altra cessione (Douglas Costa o De Sciglio) per tentare l’ultimo assalto a Federico Chiesa. In mattinata #Rugani partirà con un volo privato verso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Danielesarà un calciatore del: il difensore involerà verso la città francese per sostenere leDanieleè sempre più vicino al. Il difensore dellantus involerà verso la città francese con un volo privato per sostenere lee firmare il contratto che lo legherà alper un anno. Lantus poi lavorerà ad un’altra(Douglas Costa o De Sciglio) per tentare l’ultimo assalto a Federico Chiesa. Inpartirà con un volo privato verso ...

