Roma | Fonseca | “Bene i tre punti | ma abbiamo concesso troppo Pedro un gran giocatore”

"Mirante ha fatto una bellissima partata come, unde giocatore. Mi sono piaciuti soprattutto i 3, sapevamo di incontrare una squadra tosta, la squadra ha capito che oggi era importante vincere. Per Dzeko è stata una partita difficile, ma lui sta bene e ha fiducia, tornerà al gol a breve. Quando vinciamo sono soddisfatto, nel primo tempoconcessi troppi contropiedi, dobbiamo essere più aggressivi quando perdiamo palla. La scorsa stagione siamo stati la seconda squadra per occasioni create, oggi era una partita diversa ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Alla Dacia Arena, arrivano i primi tre punti in campionato per la Roma di Fonseca. La squadra, la stessa che aveva ben figurato con la Juventus, parte subito bene ma non riesce a concretizzare. Da ...L'Udinese continua il forcing e la Roma non riesce ad uscire praticamente mai nonostante i cambi, con il risultato che regge fino alla fine: ecco i primi tre punti per Fonseca. Segui 90min su Facebook ...