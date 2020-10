Maltempo: è del giovane disperso il cadavere nel Sesia, il corpo ritrovato in località Bettole a Borgosesia (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ stato identificato il cadavere ritrovato sul greto del fiume Sesia, in località Bettole a BorgoSesia. Si tratta di S.P., nato nel 1984: è il giovane che era stato dato per disperso dopo il crollo della carrozzabile che collega Doccio, frazione di Quarona, con Crevola, nel territorio di Varallo Sesia.L'articolo Maltempo: è del giovane disperso il cadavere nel Sesia, il corpo ritrovato in località Bettole a BorgoSesia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ stato identificato ilsul greto del fiume, in localitàa Borgo. Si tratta di S.P., nato nel 1984: è ilche era stato dato perdopo il crollo della carrozzabile che collega Doccio, frazione di Quarona, con Crevola, nel territorio di Varallo.L'articolo: è delilnel, ilin localitàa BorgoMeteo Web.

emergenzavvf : ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori mac… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - GHERARDIMAURO1 : RT @LiciaRonzulli: Massima solidarietà e vicinanza alle popolazioni che in queste ore sono flagellate da una violenta ondata di #maltempo c… - 811Proudman : RT @ANNAQuercia: Se Genova si allaga, la colpa è del maltempo, se si allaga Roma invece è della Raggi. Questa è l'informazione ebete che ab… -