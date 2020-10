Lukaku | “Conte mi ha portato a un altro livello”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) L’attaccante dell’Inter, Romelu, si racconta in una lunga intervista al Times. Parla di come lo ha cambiato Conte. “Conte mi haa unlivello”. L’allenatore lo voleva anche ai tempi della Juventus, poco prima di dimettersi.racconta la telefonata intercorsa tra loro all’epoca: “Sentendo la sua voce ho capito che qualcosa stava succedendo quando mi parlava, quindi ho deciso di non firmare”. Sull’Inter: “Quando ero in Inghilterra, c’erano giocatori inglesi qui, giocatori francesi là, altri giocatori stranieri là. È davvero tutto come un miscuglio della squadra, ma all’Inter sono tutti insieme. Tutti parlano italiano prima di tutto, quindi è una buona cosa. C’è una lingua. Tutti ...