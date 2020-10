L’Inter all’esame Lazio, Conte “Vedremo quale sarà la risposta” (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo bene a questa gara. E’ il terzoimpegno ravvicinato, ma lo sarà anche per la Lazio. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione”. Antonio Conte è fiducioso in vista della gara di domani all’Olimpico contro i biancocelesti, primo vero big match della stagione dei nerazzurri. “Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un’ottima squadra ha proseguito Conte in conferenza stampa -. E’ inevitabile che vorremmo uscire con un risultato positivo. Sarà una partita impegnativa, come ogni gara. Andremo all’Olimpico cercando di non snaturare il nostro modo di giocare. Se è un esame? Sicuramente siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere. Stiamo lavorando bene e vogliamo proseguire questopercorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo bene a questa gara. E’ il terzoimpegno ravvicinato, ma lo sarà anche per la. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione”. Antonioè fiducioso in vista della gara di domani all’Olimpico contro i biancocelesti, primo vero big match della stagione dei nerazzurri. “Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un’ottima squadra ha proseguitoin conferenza stampa -. E’ inevitabile che vorremmo uscire con un risultato positivo. Sarà una partita impegnativa, come ogni gara. Andremo all’Olimpico cercando di non snaturare il nostro modo di giocare. Se è un esame? Sicuramente siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere. Stiamo lavorando bene e vogliamo proseguire questopercorso ...

