Liga 2020 2021 | tris della Real Sociedad sul Getafe | reti bianche tra Elche e Huesca

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) La, dopo il turno infrasettimanale, torna in campo per il quinto turno con metà del programma spalmato nella giornata di sabato. Nelle due sfide delle ore 18:30 spicca la netta e convincente vittoria casalingasul, arrivata grazie allemesse a segno da Mikel Oyarzabal su rigore al 28′, Mikel Merino al 79′ e Portu all’81. L’altro match tra, invece, termina con un pareggio a, in cui le emozioni sono davvero limitate.