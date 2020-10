Le previsioni meteo di domenica 4 ottobre (Di sabato 3 ottobre 2020) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, al Centro cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti compatti al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, peggiora dal pomeriggio con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in un primo momento il settore occidentale. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Nuvole sulle regioni tirreniche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settore Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico. Possibili rovesci interesseranno ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, al Centro cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti compatti al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, peggiora dal pomeriggio con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in un primo momento il settore occidentale. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Nuvole sulle regioni tirreniche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settore Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico. Possibili rovesci interesseranno ...

