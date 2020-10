Juventus, positivi al Covid due membri dello staff. Squadra in isolamento (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie a sempre più a rischio. Il Coronavirus tocca anche alla Juventus. Alla vigilia della sfida col Napoli, la società bianconera in una nota comunica che, "nel corso dei controlli previsti dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie a sempre più a rischio. Il Coronavirus tocca anche alla. Alla vigilia della sfida col Napoli, la società bianconera in una nota comunica che, "nel corso dei controlli previsti dal ...

