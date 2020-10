Grande Fratello Vip, Denis Dosio squalificato: l’ex gieffino in lacrime ha chiesto scusa (Di sabato 3 ottobre 2020) Denis Dosio ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip, l’ex gieffino dopo la bestemmia è stato squalificato Denis Dosio è stato squalificato al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La scorsa notte l’ormai ex gieffino si è lasciato sfuggire una bestemmia nella casa più spiata d’Italia, cosa che non poteva certo rimanere impunita da parte della produzione del reality. In passato molti altri concorrenti hanno dovuto abbandonare la casa per lo stesso motivo. Ieri 2 ottobre è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Signorini ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 3 ottobre 2020)ha dovuto abbandonare ilVip, l’exdopo la bestemmia è statoè statoalVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La scorsa notte l’ormai exsi è lasciato sfuggire una bestemmia nella casa più spiata d’Italia, cosa che non poteva certo rimanere impunita da parte della produzione del reality. In passato molti altri concorrenti hanno dovuto abbandonare la casa per lo stesso motivo. Ieri 2 ottobre è andata in onda la sesta puntata delVip. Signorini ha ...

