Giro d’Italia: Filippo Ganna favoritissimo nella prima tappa a cronometro (Di sabato 3 ottobre 2020) Il suo successo, con relativa conquista della maglia rosa, per Planetwin365, è ad appena 1,35. RohanDennis segue a 5,00, Campenaerts e Geraint Thomas sono dati a 7,50 Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) Il suo successo, con relativa conquista della maglia rosa, per Planetwin365, è ad appena 1,35. RohanDennis segue a 5,00, Campenaerts e Geraint Thomas sono dati a 7,50

giroditalia : Giro d’Italia is welcoming you to Sicily! Tomorrow is the day and we can’t wait to start racing! Il Giro d’Italia… - giroditalia : ?? Eccoci al Parco Archeologico di Segesta! ?? Sta per iniziare la Teams Presentation del Giro d'Italia 2020, segui l… - giroditalia : Buonasera Giro! Il punto di @monicabertini e @ivanbasso sulla prima tappa del Giro d'Italia 2020, la crono da Monre… - cyclingpro : RT @GaiaPic: Il sogno tutto rosa di @GannaFilippo, l’oro mondiale grande favorito per la prima maglia rosa del @giroditalia. L’intervista @… - webmaster7M : GIRO D'ITALIA - ORDINANZE 62-63 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia