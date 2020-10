GF Vip, Myriam Catania chiede di lasciare la Casa: “Nominatemi, torno da mio figlio” (Di sabato 3 ottobre 2020) Sembra sempre più vicina al punto di rottura Myriam Catania, a questo punto seconda concorrente del GF Vip a considerare seriamente la possibilità di un addio anticipato alla trasmissione. Prima di tutte fu Flavia Vento, star annunciata che resistette appena un episodio prima di salutare e accomodarsi in studio in veste di opinionista; allora, furono i cani dell’attrice il motivo dell’addio improvviso. Sempre di affetti si parla con la ex di Luca Argentero, che in uno sfogo con Stefania Orlando ha ammesso di sentire la mancanza del figlio Jacques, e di aver ormai esaurito il suo percorso nella Casa. Myriam Catania al punto di rottura: lo sfogo dell’attrice con le coinquiline avvicina il secondo addio al GF Vip Confrontandosi con la coinquilina, ormai vera e propria ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020) Sembra sempre più vicina al punto di rottura, a questo punto seconda concorrente del GF Vip a considerare seriamente la possibilità di un addio anticipato alla trasmissione. Prima di tutte fu Flavia Vento, star annunciata che resistette appena un episodio prima di salutare e accomodarsi in studio in veste di opinionista; allora, furono i cani dell’attrice il motivo dell’addio improvviso. Sempre di affetti si parla con la ex di Luca Argentero, che in uno sfogo con Stefania Orlando ha ammesso di sentire la mancanza del figlio Jacques, e di aver ormai esaurito il suo percorso nellaal punto di rottura: lo sfogo dell’attrice con le coinquiline avvicina il secondo addio al GF Vip Confrontandosi con la coinquilina, ormai vera e propria ...

