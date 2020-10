Genshin Impact: Come riscattare codici e ricevere le ricompense (Codice incluso) (Di sabato 3 ottobre 2020) In Genshin Impact vi è la possibilità di riscattare dei codici per ottenere delle ricompense, materiali il più delle volte, indispensabili per potenziarsi, fare acquisti e migliorarsi l’equipaggiamento. La domanda a questo punto sorge spontanea, in che modo è possibile riscattare dei codici in Genshin Impact? A seguire vi illustriamo la procedura, anticipandovi che vi offriremo anche un Codice per ottenere fino a 60 Primogem e 10.000 Mora. Come riscattare i codici in Genshin Impact Per riscattare le ricompense dovete prima di tutto giungere al Livello ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 3 ottobre 2020) Invi è la possibilità dideiper ottenere delle, materiali il più delle volte, indispensabili per potenziarsi, fare acquisti e migliorarsi l’equipaggiamento. La domanda a questo punto sorge spontanea, in che modo è possibiledeiin? A seguire vi illustriamo la procedura, anticipandovi che vi offriremo anche unper ottenere fino a 60 Primogem e 10.000 Mora.inPerledovete prima di tutto giungere al Livello ...

