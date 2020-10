Ercolano e Pompei, scoperti neuroni umani in una vittima dell'eruzione del 79 d.C. (Di sabato 3 ottobre 2020) Una scoperta straordinaria. Un nuovo studio pubblicato dal Plos One, rivista scientifica americana, rivela la scoperta di neuroni umani da una vittima dell' che nel 79 d.C. seppellì , e l'intera area ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Una scoperta straordinaria. Un nuovo studio pubblicato dal Plos One, rivista scientifica americana, rivela la scoperta dida una' che nel 79 d.C. seppellì , e l'intera area ...

Una scoperta straordinaria. Un nuovo studio pubblicato dal Plos One, rivista scientifica americana, rivela la scoperta di neuroni umani da una vittima dell'eruzione che nel 79 ...

Ricerca, eruzione del 79 d.C.: neuroni perfettamente preservati nel cervello vetrificato di una vittima

Un nuovo studio pubblicato dal PLOS ONE (*), autorevole rivista scientifica americana, rivela l'eccezionale scoperta di neuroni umani da una vittima dell'eruzione che nel 79 d.C. seppellì Ercolano, ...

